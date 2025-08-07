Inscrições abertas para a Corrida e Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos

Estão abertas as inscrições para a 9.ª Corrida e 8.ª Caminhada Popular de Esmeriz e Cabeçudos, marcada para 13 de setembro, sábado, a partir das 16h00, com partida e chegada na Casa de Esmeriz.

A iniciativa é promovida pela Junta de Freguesia, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

A Caminhada arranca às 17h00 e percorre locais emblemáticos da freguesia. Já as provas principais da Corrida, com 10 km, começam às 18h00 e destinam-se a juniores, seniores e veteranos. Também haverá provas para os mais novos, com distâncias adaptadas por escalão.

As inscrições estão abertas em www.desportave.pt até 10 de setembro, sendo gratuitas, exceto para seniores e veteranos (5€). A Caminhada tem inscrição presencial ou por telefone.

Todos os participantes recebem lembranças e serão atribuídos troféus individuais e coletivos.