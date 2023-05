Inscrições abertas: Projeto “Bairro Feliz” está de regresso e promete apoiar comunidades até mil euros

O programa Bairro Feliz do Pingo Doce está de regresso, trazendo consigo a oportunidade de cada loja apoiar uma causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere. As inscrições para submissão de ideias e projetos já estão abertas e vão até o dia 4 de julho. O objetivo é melhorar o bem-estar da vizinhança e promover melhorias no bairro. Os vizinhos terão o poder de escolher, por votação, o projeto que cada loja irá apoiar com um montante de até 1.000 euros.

Tanto grupos de cinco vizinhos como entidades como associações, IPSS, fundações, cooperativas e entidades públicas ou privadas podem submeter suas ideias através do site do Pingo Doce. Os projetos podem abranger diversas áreas, como saúde, bem-estar e desporto; apoio social e cidadania; cultura e lazer; educação; ambiente e apoio animal.

Após o dia 4 de julho, todas as inscrições serão avaliadas por um grupo de jurados, composto por especialistas em diversas áreas de conhecimento. Eles selecionarão duas causas finalistas para cada loja Pingo Doce. De 10 de outubro a 25 de novembro, a causa mais votada por loja receberá o montante necessário para a sua concretização, podendo chegar a um máximo de 1.000 euros.

O programa Bairro Feliz tem se mostrado uma iniciativa de sucesso, unindo as comunidades e promovendo o envolvimento dos moradores na melhoria do local onde vivem. Com a possibilidade de financiamento, as boas ideias têm a oportunidade de se tornarem realidade, contribuindo para um impacto positivo na vizinhança.