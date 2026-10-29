O Mercadinho da Aldeia Natal da Trofa, que vai funcionar de 1 a 31 de dezembro, no Parque Nossa Senhora das Dores e no Parque Dr. Lima Carneiro, tem inscrições abertas para os artesãos, produtores, comerciantes e operadores de gastronomia que queiram candidatar-se.

Podem candidatar-se artesãos de produtos temáticos de Natal, produtores de doçaria, pastelaria e produtos tradicionais da época, operadores de gastronomia e bebidas e outros participantes com produtos enquadrados no espírito natalício.

A participação é gratuita, mas sujeita a avaliação e seleção das candidaturas, de acordo com as vagas disponíveis.

As candidaturas, que decorrem até 6 de novembro, são realizadas exclusivamente online, através do site oficial do Município da Trofa: https://mun-trofa.pt/26190/aldeia-de-natal-2026

O Mercadinho de Natal vai funcionar durante o mês de dezembro, às sextas-feiras e dia 23, das 20 às 23 horas; aos sábados, das 15 às 23 horas; domingos e feriados, das 15 às 20 horas; dia 24, das 10 às 13 horas. No dia 25 estará encerrado.