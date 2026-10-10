Um morador da Rua Barão da Trovisqueira, no centro de Famalicão, junto à PSP, colocou uma placa com a inscrição «Private Parking» para tentar impedir que outras viaturas estacionem nos lugares públicos em frente à sua residência.
A situação insólita chama a atenção de quem passa no local. Através da placa, o morador parece querer reservar o espaço em frente à habitação para uso exclusivo.
No entanto, a colocação deste tipo de sinal não permite, por si só, impedir o estacionamento de outras viaturas em lugares públicos.