Insólito: Homem circula de cadeira de rodas elétrica no acesso à auto-estrada (c/vídeo)

A Imperial Motors é um stand localizado na freguesia de Vermoim, em Famalicão, que oferece uma nova abordagem ao mercado automóvel na região. O stand funciona com showroom privado, o que significa que os interessados em conhecer a oferta de viaturas têm que agendar uma visita ao espaço.

Este modelo de venda único na região, permite um atendimento personalizado e de qualidade, onde os clientes têm a oportunidade de conhecer as opções disponíveis de forma tranquila e sem pressão. No ato da compra, os clientes Imperial Motors podem beneficiar das melhores taxas de juros no mercado, uma vez que se trata de uma empresa registada no Banco de Portugal (Nº de registo 0007185).

Além da venda de automóveis, a Imperial Motors dispõe de uma oficina que funciona em exclusivo para os seus clientes, garantindo assim uma manutenção de qualidade e um serviço pós-venda de excelência. Desta forma, pode desfrutar de um serviço completo e personalizado, que vai desde a escolha da viatura até à sua manutenção.

O conceito inovador da Imperial Motors tem vindo a conquistar cada vez mais clientes na região, que valorizam um atendimento personalizado e a qualidade dos serviços prestados. O stand está localizado na Avenida Vilamende, nº67, em Vermoim, Famalicão.

Venha conhecer a oferta de viaturas disponíveis e agende já a sua visita ao showroom privado.

Saiba mais em www.imperialmotors.pt