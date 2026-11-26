Uma mota estacionada no meio de uma rotunda não é algo que se veja todos os dias. Foi isso que surpreendeu quem passou pela Rotunda D. Sancho I, no centro de Vila Nova de Famalicão, onde o veículo foi deixado no interior da placa central.

A situação foi registada por um seguidor da Cidade Hoje, que partilhou as imagens com a nossa redação. Nas fotografias, vê-se a mota parada no interior da rotunda, longe de qualquer lugar de estacionamento.

As rotundas não são locais onde se possa parar ou estacionar. A permanência de um veículo na placa central pode distrair os condutores e, em certas situações, criar riscos para a circulação.

Os condutores que circulam naquela zona não têm escondido a surpresa.

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