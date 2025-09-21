Concelho

Insólito: Roubaram três mesas de piquenique do Parque de Lazer de Vilarinho das Cambas

Três mesas de piquenique foram roubadas do Parque de Lazer de Vilarinho das Cambas, inaugurado no final de março deste ano.

Em comunicado nas redes sociais, a Junta de Freguesia lamenta o sucedido, recordando que “muitas famílias já foram muito felizes aqui” e que o espaço tem servido para convívio, desporto e descanso.

“Ontem, alguém decidiu tornar ‘seu’ algo que era de todos e que a todos servia. Foram roubadas três mesas de piquenique. Apelamos a quem as levou ‘emprestadas’ que as devolva!”, pode ler-se na nota publicada.

A Junta reforça ainda que as mesas devem “servir toda a comunidade” e manifesta confiança de que “não quererão alimentar-se numa mesa que não é sua e que foi roubada a todos os Vilarinhenses e aos amigos bem intencionados que nos visitam”.

Deixe um comentário

Famalicão: Condutor atropela idosa em passadeira e foge sem prestar ajuda

Uma idosa, com cerca de 70 anos, foi atropelada, na noite deste sábado, numa das passadeira que dá acesso ao Parque de Sinçães, em Famalicão.

O acidente aconteceu na Alameda Padre Manuel Simões, cerca das 21h30. O condutor responsável pelo atropelamento não parou, tendo ignorado a vítima caída na estrada.

Os primeiros socorros à mulher foram prestados quase de imediato, por dois nadadores salvadores que passavam de carro naquela altura.

A vítima, depois de assistida pelos B.V.Famalicão, foi transportada para o hospital local.

A PSP tomou conta da ocorrência e estará a trabalhar na investigação do caso, com os dados (matrícula e outras informações do carro) que foram registados por uma testemunha no momento do atropelamento.

Famalicão: Colheita de sangue no Tribunal

Na próxima terça-feira, dia 23 de setembro, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita nas instalações do Tribunal de Famalicão.

Esta ação solidária é aberta à população em geral e decorre entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

 

Famalicão: ENGENHO vai poupar entre 25 a 30% na fatura de eletricidade

Com a instalação de 439 m2 quadrados de painéis fotovoltaicos, com uma potência instalada de 100 Kw, no lar “A Minha Casa”, a ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este vai reduzir entre 25 a 30 % na fatura de energia elétrica deste equipamento social e a atmosfera deixará de receber 82 toneladas/ano de dióxido de carbono.

Manuel de Araújo, presidente da direção da ENGENHO, aponta esta intervenção como uma opção estratégica que, «para além de ser amiga do ambiente em termos de transição energética, contribui para reduzir os custos da fatura de energia da instituição» e representa «um efeito replicador no território e comunidades locais sem impactos ambientais e paisagísticos».

E o futuro ainda vai contemplar a instalação de painéis solares nos restantes equipamentos sociais, em estruturas/equipamentos da Junta da União de Freguesias e estabelecimentos de ensino, num processo que envolverá a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas D. Maria II.

A instalação dos painéis fotovoltaicos no Lar “A Minha Casa” é o início – com a ENGENHO como instituição pivô – da Comunidade de Energia Renovável na União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Santa Eulália e Sezures, tendo a CEVE- Cooperativa Elétrica do Vale d´ Este como organização parceira.

Famalicão: Francisco Sá recandidata-se a Castelões com projeto «ambicioso», equipa renovada e «talentosa»

O atual presidente da Junta de Freguesia de Castelões é candidato a um novo mandato, liderando o movimento independente Francisco Sá, Por Castelões, criado nas autárquicas de 2021.

Francisco Sá apresenta-se com «um projeto ambicioso e cheio de vida», alicerçado em três eixos principais que, em caso de eleição, serão executados por uma equipa composta «por gente talentosa, comprometida e profundamente ligada à nossa freguesia».

Para o Ambiente e Sustentabilidade propõe a criação de um corredor verde nas margens do Rio Pele, que atravessa a freguesia, para «valorizar o património natural e oferecer novos espaços de lazer e bem-estar»; ao nível das infraestruturas, promete a construção de um polivalente multiusos, «um equipamento moderno e versátil, pensado para unir gerações e dinamizar a freguesia».

O terceiro eixo de ação vai para a Educação e Cultura. Francisco Sá assume o compromisso de dotar a renovada escola básica do 1.º ciclo de uma biblioteca, para «inspirar os nossos jovens, fomentar o conhecimento e criar oportunidades», declara o candidato.

Francisco Sá dá conta, em nota de imprensa, que no mandato que está prestes a terminar, Castelões teve «o maior investimento de sempre» da Câmara Municipal de Famalicão, fruto «de uma relação de proximidade» com o atual executivo liderado por Mário Passos.

O futuro é para enfrentar «com a mesma energia, porque o caminho não termina aqui», declarando que a sua equipa está «rejuvenescida e cheia de talento. Juntámos experiência com a energia da juventude, novas ideias e novas formas de olhar para os desafios da freguesia. É uma equipa em que deposito total confiança e de quem espero um contributo decisivo para construirmos juntos a freguesia que todos sonhamos», afirma.

O candidato garante, também, que os anos de experiência e serviço não alteraram a sua vontade, asseverando que «a minha paixão e ambição estão mais fortes do que nunca. Queremos um Castelões mais verde, mais moderno, mais dinâmico e mais próximo das pessoas: uma freguesia viva, com oportunidades para todos e sabemos exatamente o que é preciso fazer para lá chegar».

Famalicão: Vitórias para os sub-19 e sub-17

Nos nacionais da primeira divisão destes escalões, o FC Famalicão conquistou duas vitórias.

Este sábado, os sub-19 foram vencer, 2-1, ao reduto do Vitória SC e os sub-17, em casa, levaram a melhor, 3-0, sobre o Beira-Mar.

Com sete jornadas, a equipa sub-19 soma 12 pontos e ocupa o quarto lugar, enquanto que os sub-17 têm 7 pontos e são quintos.

Na próxima jornada defrontam, respetivamente, o Chaves e o Feirense.

 

Famalicão feminino vence primeiro jogo

Na tarde deste sábado, a equipa feminina do FC Famalicão venceu (0-2), o Rio Tinto. Na condição de visitante, a vitória do conjunto treinado por Júnior Santos foi conseguida com golos de Ritas Dias e Inês Duarte.

Foi a segunda jornada do nacional da segunda divisão, mas o primeiro jogo para as famalicenses que adiaram o encontro da ronda inaugural, com o Gil Vicente. Esta partida joga-se no próximo sábado.