Insólito: Roubaram três mesas de piquenique do Parque de Lazer de Vilarinho das Cambas

O atual presidente da Junta de Freguesia de Castelões é candidato a um novo mandato, liderando o movimento independente Francisco Sá, Por Castelões, criado nas autárquicas de 2021.

Francisco Sá apresenta-se com «um projeto ambicioso e cheio de vida», alicerçado em três eixos principais que, em caso de eleição, serão executados por uma equipa composta «por gente talentosa, comprometida e profundamente ligada à nossa freguesia».

Para o Ambiente e Sustentabilidade propõe a criação de um corredor verde nas margens do Rio Pele, que atravessa a freguesia, para «valorizar o património natural e oferecer novos espaços de lazer e bem-estar»; ao nível das infraestruturas, promete a construção de um polivalente multiusos, «um equipamento moderno e versátil, pensado para unir gerações e dinamizar a freguesia».

O terceiro eixo de ação vai para a Educação e Cultura. Francisco Sá assume o compromisso de dotar a renovada escola básica do 1.º ciclo de uma biblioteca, para «inspirar os nossos jovens, fomentar o conhecimento e criar oportunidades», declara o candidato.

Francisco Sá dá conta, em nota de imprensa, que no mandato que está prestes a terminar, Castelões teve «o maior investimento de sempre» da Câmara Municipal de Famalicão, fruto «de uma relação de proximidade» com o atual executivo liderado por Mário Passos.

O futuro é para enfrentar «com a mesma energia, porque o caminho não termina aqui», declarando que a sua equipa está «rejuvenescida e cheia de talento. Juntámos experiência com a energia da juventude, novas ideias e novas formas de olhar para os desafios da freguesia. É uma equipa em que deposito total confiança e de quem espero um contributo decisivo para construirmos juntos a freguesia que todos sonhamos», afirma.

O candidato garante, também, que os anos de experiência e serviço não alteraram a sua vontade, asseverando que «a minha paixão e ambição estão mais fortes do que nunca. Queremos um Castelões mais verde, mais moderno, mais dinâmico e mais próximo das pessoas: uma freguesia viva, com oportunidades para todos e sabemos exatamente o que é preciso fazer para lá chegar».