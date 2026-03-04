Insólito: Vaca ‘invade’ rotunda de Brufe e fica a pastar

Famalicão: Feira do Ensino Secundário para orientar os jovens na próxima fase de ensino

Está previsto que mais de 1200 alunos do 9.º ano de escolaridade passem, entre os dias 10 e 12 de março, pela Feira do Ensino Secundário, que vai decorrer no Famalicão IN HUB, em Vale São Cosme.

Através de espaços interativos, jogos e desafios, os alunos terão a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre planos curriculares e saídas profissionais.

O objetivo é ajudar os alunos a escolherem o seu futuro escolar e profissional. Assim, o antigo CIIES transforma-se, durante três dias, num grande centro de orientação e experimentação com o objetivo de ajudar os jovens famalicenses a explorar toda a oferta formativa disponível no concelho.

Estarão presentes 13 instituições de ensino que apresentam um leque de 39 cursos, divididos entre quatro de cariz científico-humanístico e 35 de vertente profissional, abrangendo áreas das Artes e Design, Tecnologias de Metalomecânica, Informática, Saúde e Apoio à Gestão.

Uma das novidades deste ano é a participação direta de várias empresas na dinamização das atividades, que vão proporcionar aos estudantes um contacto prático com a realidade do mercado de trabalho.

«Esta feira funciona como uma janela aberta para o futuro, oferecendo ferramentas reais para que os jovens tomem decisões conscientes e alinhadas com as suas ambições. O objetivo é garantir que o talento famalicense continue a ser o motor de desenvolvimento da nossa região», aponta o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, que visitará o evento no dia 10 de março, a partir das 14h00.