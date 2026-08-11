Os serviços operacionais de abastecimento de água do Município de Vila Nova de Famalicão vão realizar, esta quarta-feira, 12 de agosto, uma intervenção na Rua Camilo Castelo Branco, em Requião, para reparar uma avaria na rede pública de abastecimento de água.

A intervenção está prevista para decorrer entre as 08h00 e as 12h00, podendo provocar interrupções no abastecimento de água em algumas zonas de Requião e Seide.

O Município pede desculpa pelos incómodos causados e garante estar a trabalhar para assegurar a qualidade e continuidade dos serviços de abastecimento de água.