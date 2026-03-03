Intervenção urgente deixa algumas zonas de Vale S.Cosme e Telhado sem água esta noite

O fornecimento de água vai estar interrompido esta noite em algumas zonas de Famalicão, devido a uma intervenção urgente numa conduta de abastecimento.

A reparação terá lugar na Rua Senhor dos Bons Caminhos, em Vale São Cosme, sendo necessário proceder ao corte provisório de água entre as 21h00 e as 24h00.

A interrupção vai afetar a Zona de Lamela, em Vale São Cosme, o Lugar da Raposeira, em Telhado, e o Lugar do Pedregal, também em Telhado.

O município apela à compreensão da população para os eventuais incómodos causados.