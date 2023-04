Investigação da PJ a stands que importavam carros sem declarar ao fisco passou por Famalicão

As inscrições para a 5.ª edição da JOF – Jovem Orquestra de Famalicão abrem no dia 17 de abril e decorrem até 14 de maio, online em: https://www.famalicao.pt/jovemorquestrafamalicao.

Este estágio de orquestra sinfónica de curta duração é dirigido a jovens instrumentistas, com formação pré-universitária ou residentes em Vila Nova de Famalicão. De caráter anual, é organizado pelo município através da Casa das Artes e é dirigido pelo maestro José Eduardo Gomes, recentemente laureado com o 1.º prémio no European Union Conducting Competition, tendo ganho igualmente o prémio Beethoven no mesmo concurso. É maestro titular da Orquestra Clássica da FEUP, professor na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Porto e na Escola Superior de Música de Lisboa, onde trabalha com as várias orquestras.

Para os músicos validarem a candidatura, destaca-se a obrigatoriedade de ser anexado no formulário de inscrição o respetivo comprovativo de matrícula, referente à situação de cada instrumentista no momento de inscrição do estágio.

O estágio está aberto até ao número máximo de 87 vagas e decorrerá de 29 de agosto a 3 de setembro de 2023.

Estão já previstos dois concertos na Casa das Artes de Famalicão no dia 1 de setembro (21h30) e 2 de setembro (18h00) com a execução da Sinfonia nº 5 de Gustav Mahler, além de uma outra obra a incluir pela direção artística.

Ecossistema cultural

O Estágio JOF procura responder a características únicas do território de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente a existência de um forte e dinâmico ecossistema cultural associado ao ensino artístico especializado e ao ensino profissional de música, composto pelas seguintes entidades: CCM – Centro de Cultura Musical, ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.

Sabendo que muitos destes alunos do concelho de Famalicão têm prosseguido estudos e carreiras profissionais por outras instituições em Portugal e por toda a Europa, o Estágio JOF procura valorizar estes jovens músicos.

O Estágio JOF destina-se aos jovens instrumentistas de Vila Nova de Famalicão, especializados nos instrumentos de orquestra, preferencialmente: instrumentistas profissionais, com formação superior concluída e com menos de 30 anos de idade, à data de realização do estágio, que tenham feito formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão ou residentes no concelho; instrumentistas com a formação pré-universitária concluída até 14 de maio de 2023 e/ou instrumentistas em formação no ensino superior (bacharelato/licenciatura ou mestrado) no ano letivo 2022/2023, com menos de 30 anos de idade, que tenham feito formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão ou sejam residentes no concelho; ou músicos em formação pré-universitária no ensino profissional ou artístico especializado em Vila Nova de Famalicão, a residir ou estudar no concelho.

Os candidatos admitidos receberão informação por correio eletrónico até 24 de maio de 2023.