O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) tem duas novas licenciaturas para o ano letivo 2026/27. A de Engenharia de Dados e Inteligência Artificial e a Gastronomia e Sustentabilidade Alimentar. As duas relacionadas com setores em crescimento na região.

A 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso vai até 6 de agosto. Toda a informação sobre o processo de candidatura está disponível em estudar.ipca.pt.

A licenciatura em Engenharia de Dados e Inteligência Artificial qualifica profissionais para a análise de grandes volumes de dados e o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, competências centrais para setores como a indústria, os serviços e a administração pública.

A licenciatura em Gastronomia e Sustentabilidade Alimentar cruza a produção alimentar, a sustentabilidade e a restauração, respondendo à procura crescente por profissionais capazes de integrar critérios ambientais e éticos nas diversas cadeias alimentares. O curso será lecionado em Guimarães, na Escola-Hotel, o mais recente campus do Politécnico, concebido para simular um ambiente hoteleiro real.

Estas novidades juntam-se a uma oferta consolidada que abrange as áreas do Design, Gestão, Tecnologia, Hotelaria e Turismo, e Desporto, distribuída pelo Campus do IPCA, em Barcelos, e pelos polos de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Esposende e Vila Verde.