IPMA prevê o regresso da chuva para domingo e deve manter-se durante a próxima semana

A chuva poderá estar de regresso já no próximo domingo, é o que indica a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo os dados disponíveis, com os aguaceiros deverá esperar-se uma descida das temperaturas. A partir de domingo e até sexta-feira, dia 29, as temperaturas não devem ultrapassar os 25 graus.

Há previsão de chuva quase todos os dias, com exceção para terça-feira.

Pode acompanhar a previsão ao detalhe e atualizada aqui