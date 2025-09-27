IPMA sobe o aviso para a região: Vai chover mais do que inicialmente previsto

Já está a decorrer o programa Ecovalor, da RESINORTE, referente ao ano letivo 2025/26. Trata-se de uma iniciativa concebida para sensibilizar e envolver toda a comunidade escolar na missão da reciclagem e da preservação ambiental.

O Ecovalor envolve um conjunto de ações adaptadas a diferentes públicos e faixas etárias, reforçando o compromisso da RESINORTE com a educação para a sustentabilidade. Ao longo do ano, serão dinamizados concursos mensais, concebidos para despertar a criatividade e o espírito participativo dos mais jovens.

Um dos grandes destaques é, mais uma vez, o Concurso Recicla e Ganha, competição desafia as escolas a angariar materiais recicláveis – papel/cartão (ecoponto azul) e embalagens (ecoponto amarelo). No final do ano letivo, as escolas receberão prémios monetários, de acordo com as quantidades recolhidas.

Toda a informação sobre o Programa Ecovalor 2025/26 está disponível no site da RESINORTE, no menu “Educação Ambiental” → “Ecovalor”. Na página, selecionando a opção Resinorte, no menu “anexos”, os interessados podem consultar os regulamentos, aceder ao formulário de inscrição e conhecer todos os detalhes sobre esta iniciativa.

Para qualquer esclarecimento adicional, está ainda disponível a Linha da Reciclagem, através do número 800 911 400.

A RESINORTE é responsável pelo tratamento e valorização de resíduos urbanos de 35 municípios do norte central, entre os quais Vila Nova de Famalicão, servindo uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes e recebe para tratamento aproximadamente 350 mil toneladas de resíduos urbanos por ano.