Já começou a construção da Estrutura Residencial para Idosos do Centro Social da Paróquia de Joane

O Riba d’ Ave/Sifamir ficou a conhecer o seu percurso na primeira fase do Campeonato Nacional 2024/25 de hóquei em patins, após sorteio realizado na tarde desta quarta-feira, no Comité Olímpico de Portugal.

Na primeira jornada, a equipa de Raul Meca visita, a 20 de outubro, a UD Oliveirense. A estreia em casa é no dia 26 do mesmo mês, com a receção ao Sp. Tomar. A terceira jornada é, também, em casa, no primeiro dia de novembro diante do FC Porto.

Na sexta ronda, no dia 16 de novembro, joga em casa do Benfica, enquanto que o confronto com o Sporting, em Riba de Ave, é no dia 18 de janeiro, a contar para a jornada 11.

Com 14 equipas em competição, a primeira fase do Campeonato Nacional tem duas voltas, num total de 26 jornadas.

Os oito primeiros seguem para os quartos de final do play-off de apuramento de campeão, decididos à melhor de três jogos. Já as meias-finais e a final são disputadas em séries de cinco jogos.