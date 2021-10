Já estão à venda bilhetes para o Famalicão x Vizela

O Futebol Clube de Famalicão deu início, esta terça-feira, à venda de bilhetes para o jogo frente ao Futebol Clube Vizela, a contar para a 10.ª jornada da Liga Portugal Bwin, agendado para domingo, às 20.30 horas, no Estádio Municipal.

Terça e Quarta-feira – Levantamento de bilhetes para os detentores de lugares anuais (quem já renovou o lugar anual não necessita de levantar bilhete)

Quinta, sexta-feira e sábado – Venda exclusiva a sócios do FC Famalicão. O bilhete tem um custo de cinco euros e terá de apresentar a quota 9 regularizada.

Todos os sócios têm direito a levantar, de forma gratuita, um bilhete de acompanhante para a Bancada Placard.pt

Bilhetes de Público – se ainda existir disponibilidade haverá venda no Estádio Municipal, no dia de jogo. As bilheteiras abrem a partir das 15 horas.

Os bilhetes destinados às zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos (ZCEAP) estarão à venda na Loja Oficial do Futebol Clube de Famalicão.