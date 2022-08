Já estão à venda os bilhetes para o FC Famalicão x CD Santa Clara

Estão abertas até 31 de agosto as candidaturas ao Fundo “CRESCER 2024 – Infraestruturas”, uma medida lançada pela Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com as várias Associações de Futebol Distritais e Regionais de Futebol, com o objetivo de ajudar os clubes a melhorar/ requalificar ou criar infraestruturas que permitam aumentar o número de praticantes de futebol e futsal.

O montante total de financiamento é de 578 756,13€ e cada projeto pode ser apoiado até 50% do valor máximo elegível de 140 mil euros. Todos os projetos beneficiários do Fundo têm de estar concluídos até ao final do ano 2024. Tendo em conta que o objetivo global visa aumentar o número de praticantes para 300.000 até 2024, a direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instituir este novo fundo de apoio que assenta em cinco grandes áreas de atuação: Aumento de Praticantes; Aposta no Feminino; Melhoria de Infraestruturas; Qualificação de Recursos; e Transformação Digital.

O Regulamento do Fundo Crescer 2024 pode ser consultado aqui.

Para apoio ao preenchimento de candidaturas e/ou esclarecimento de dúvidas, a Associação de Futebol de Braga criou uma Comissão de Acompanhamento que pode ser contactada através do email 2024.apoio@afbraga.com