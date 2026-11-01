Desde este domingo, 1 de novembro, já é possível realizar queimas de amontoados, após o fim do período de proibição sazonal. No entanto, a atividade continua sujeita a regras e depende do nível diário de perigo de incêndio rural.

Nos dias em que o perigo é reduzido, moderado ou elevado, os cidadãos devem comunicar previamente a queima à Câmara Municipal. Já nos dias de perigo muito elevado ou máximo, a realização de queimas só é permitida com autorização municipal e em situações excecionais.

As autoridades recomendam ainda que estas operações sejam feitas em dias húmidos e sem vento, com pequenos montes de sobrantes e vegetação afastada. É também importante ter água e meios de primeira intervenção por perto.

A queima nunca deve ficar sem vigilância enquanto existirem chamas ou brasas, sendo necessário garantir a extinção completa do fogo.

Sempre que possível, deve optar-se por alternativas mais seguras e amigas do ambiente, como a trituração dos sobrantes ou a compostagem.