Jaguar invade e circula na ciclovia Famalicão – Póvoa

Apesar de proibido, a via ciclo pedonal Famalicão – Póvoa continua a ser invadida por veículos a motor. Na última quarta-feira registou-se mais um episódio, entretanto partilhado nas redes sociais.

A situação da imagem diz respeito a um troço daquela via na freguesia de Terroso, no concelho da Póvoa de Varzim. De acordo com O Minho, que chegou à fala com o presidente da junta local, estes episódios não são novos e só acontecem porque os mecos de segurança são derrubados.

Ainda segundo a mesma fonte, de forma a minimizar episódios deste tipo, a Polícia Municipal poveira estará a preparar medidas de reforço de segurança no local.