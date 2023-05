Famalicão: Jamor, Estamos de Volta (2)

Os sub-19 do Famalicão jogam, na manhã deste sábado, a partida decisiva (e última da fase de apuramento de campeão) que os pode levar ao título nacional. Às 11 horas, na Academia, a equipa de Vítor Barros tem pela frente o Benfica, outro dos candidatos, e em caso de vitória consegue o título, um feito nunca antes conseguido no clube.

À mesma hora, outro dos candidatos, o Porto (24 pontos), recebe o Estoril. O Famalicão, com 25 pontos, para não depender de resultados de terceiros tem de vencer o seu jogo; mas também o pode ser desde que faça o mesmo resultado dos portistas. O Benfica (23 pontos) estará sempre dependente do que consiga em Famalicão, e sempre condicionado ao resultado do FC Porto.

Neste jogo decisivo, o apoio dos adeptos é fundamental. Face às limitações de capacidade do Campo n.º 1 da Academia, o Futebol Clube de Famalicão informa que o acesso ao jogo é exclusivo a sócios do clube (à exceção dos bilhetes destinados à equipa visitante e protocolados pelos regulamentos da FPF); a entrada é gratuita, com a obrigatoriedade de levantamento de bilhete na bilheteira da Academia; os ingressos estão limitados à lotação do recinto. A bilheteira abre às 10 horas no dia de jogo.

Neste registo, desde já histórico dos sub-19 do Famalicão, recorde-se que na fase regular, a equipa foi terceira classificada da zona Norte, com 41 pontos, atrás do Vizela (42) e do Porto (43). Seguindo para a fase de apuramento de campeão, os jovens treinados por Vítor Barros, surpreenderam ao entrarem na luta pelo título, desde o primeiro jogo, liderando a prova durante grande parte das jornadas. O terceiro lugar, na jornada 9, com menos um ponto que o Sporting (17), foi o seu pior registo, logo retificado na jornada seguinte quando volta ao primeiro lugar, com 19 pontos, em igualdade pontual com o Benfica. E desde aí não mais saiu dessa posição até à última jornada.