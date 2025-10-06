Jesuítas de Sto Tirso, Tíbias de Braga e Tortas de Guimarães na lista dos “Piores Doces de Portugal”

O famoso guia gastronómico internacional TasteAtlas divulgou recentemente a lista dos piores doces portugueses, e três especialidades do Norte estão entre os menos apreciados. Segundo o ranking, o jesuíta de Santo Tirso, a tíbia de Braga e as tortas de Guimarães figuram entre os doces tradicionais que menos conquistaram o paladar dos utilizadores da plataforma.

O jesuíta, de Santo Tirso, é um dos ícones da doçaria conventual portuguesa, feito com camadas de massa folhada e um glacê de açúcar no topo. Já a tíbia de Braga é um pastel em forma de meia-lua, recheado com creme de pasteleiro, que há décadas faz parte das vitrines das pastelarias bracarenses. Por fim, as tortas de Guimarães, com recheio de chila e amêndoa envolto em massa fina, são outro símbolo da doçaria minhota, com origem conventual e longa tradição.

Apesar de estarem entre os “piores” segundo as avaliações recolhidas pelo TasteAtlas, estes doces continuam a ser muito procurados e a fazer parte da identidade gastronómica das suas regiões. Afinal, nem todos os paladares são iguais, e no Norte há quem garanta que estes três clássicos continuam a ser… de comer e chorar por mais.