As famílias de Joane vão contar, este ano letivo, com um apoio de 15 euros para a compra de material escolar. O voucher é destinado aos alunos do 1.º ao 4.º ano que frequentem a Escola Básica de Joane.

A Junta de Freguesia estende ainda este apoio às crianças residentes na freguesia que, por falta de vagas, tenham sido colocadas noutro agrupamento escolar. Também os alunos da Pré-Primária que frequentem o Agrupamento AEPBS estão abrangidos pela medida.

O voucher pode ser utilizado na Livraria Bibelot, Armazéns Costa e Livraria Filibrun.

O levantamento deve ser feito nos serviços administrativos da Junta de Freguesia de Joane, durante o horário de expediente. É necessário apresentar o cartão de cidadão do aluno e indicar o ano e a turma. No caso dos alunos residentes em Joane que frequentem outro agrupamento, será também exigido comprovativo de morada.