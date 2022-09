João Pedro Sousa pode estar de regresso ao FC Famalicão

O programa Presidência de Proximidade, que tem levado o presidente da Câmara a várias freguesias do concelho passou, esta terça-feira, por Landim, com Mário Passos a calcorrear a localidade, acompanhado pelo autarca local, Avelino Silva, e outros elementos do executivo.

O Largo Dr. Fonseca Monteiro, espaço onde se realizam as principais festas da comunidade, e o Parque das Searas, são dois dos locais que estão a sofrer melhorias que vão alavancar a qualidade de vida dos landinenses. Estas intervenções nos espaços coletivos, que permitem melhorar o bem-estar coletivo, foi uma das prioridades verificadas durante a visita de Mário Passos.

Conhecido pelas romarias, atividades e festas que alberga, o Largo Dr. Fonseca Monteiro é um espaço fulcral para a dinâmica comunitária e já foi alvo de obras de reabilitação na parte baixa, que contaram com um investimento municipal na ordem dos 51 mil euros, estando a ser projetada a intervenção na zona alta, junto à Capela de São Brás.

No decurso desta visita, Mário Passos inteirou-se, ainda, das principais necessidades infraestruturais e sociais da localidade, do qual se destacam as valências lúdico-comunitárias e desportivas. Reforçar o Parque das Searas com equipamentos de fitness e reequipar o seu parque infantil, bem como o alargamento das zonas de lazer e criação de novas em outros pontos da freguesia, são algumas das ações em cima da mesa e que foram, de igual modo, partilhadas com o líder do executivo municipal durante a reunião pública com representantes da comunidade.

Neste encontro, que aconteceu ao final do dia, na Junta de Freguesia de Landim, também foram abordados temas como a dificuldade de captação de dirigentes para as estruturas associativas e grupos informais, e a importância de rever as condições logísticas inerentes a estas.

A população local tem reivindicado mais espaços para conviver, relaxar e praticar exercício físico, algo que Mário Passos considera «um imperativo para a sua qualidade de vida e sentido de comunidade. Os espaços de usufruto coletivos existentes no concelho estão a ser alvo de reestruturações e reforço de equipamentos, e estamos a projetar a criação de novos, um pouco por todo o concelho, por forma a darmos resposta a esta necessidade imperativa dos cidadãos», esclarece Mário Passos.

O programa Presidência de Proximidade, que agora levou Mário Passos a Landim, visa aproximar os cidadãos do líder do executivo, numa filosofia de presidência «além portas», buscando opiniões e contributos da população, num exercício de gestão municipal aberta e inclusiva.