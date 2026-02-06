Desporto, Futebol, Região

Jogador do Aves SAD que fraturou a perna vem hoje para o hospital de Famalicão

Antoine Baroan, jogador da Aves SAD que, na noite desta quinta-feira, fraturou a perna esquerda na partida da Taça de Portugal, com o Sporting, será transportado, esta sexta-feira, para o Hospital de Famalicão.

Após a grave lesão, o jogador foi estabilizado pelas equipas médicas presentes no estádio e seguiu para o Hospital de São José, em Lisboa, onde foi observado e sujeito ao processo de estabilização. Antoine Baroan passou a noite naquela unidade hospitalar e vem, esta sexta-feira, para o Hospital de Famalicão. Posteriormente ficará a cargo do departamento clínico da AVS Futebol SAD.

Recorde-se que na próxima segunda-feira, a formação da Vila das Aves joga no Estádio Municipal, com o FC Famalicão, partida da 21.ª jornada da I Liga.

Famalicão: Apuramento de campeão coloca três equipas em ação este fim de semana

Este fim de semana, as três equipas da formação do FC Famalicão que lutam pelos respetivos títulos nacionais entram em ação. Os sub-19 jogam no domingo, às 11 horas, com o Sporting, no Estádio Aurélio Pereira.

A equipa sub-17 também joga domingo, às 15 horas, no campo n.º 1 da Academia, com o Estoril. A formação sub-16 recebe, este sábado, às 11 horas, a UD Oliveirense, também no campo n.º 1 da Academia.

Os sub-15, na fase de manutenção, recebem o Taboeira, no domingo, às 11 horas, no campo n.º 1 da Academia.

Recorde-se que estas fases de apuramento de campeão e de manutenção estão, ainda, nas primeiras jornadas.

Famalicão: Mathias de Amorim castigado com dois jogos

O médio do FC Famalicão é baixa certa para os próximos dois jogos (Aves SAD e Sporting) da equipa de Hugo Oliveira. Mathias de Amorim foi expulso, na jornada passada, em Barcelos, ainda na primeira parte com o Gil Vicente. Para além deste castigo, o jogador terá de pagar uma multa de 1.122 euros.

A ausência do médio, que esta época jogou 22 das 23 partidas realizadas pelo Famalicão, é um “problema” para o meio campo famalicense. Hugo Oliveira poderá optar uma de quatro possibilidades para jogar ao lado de Tom van de Looi. Otar Mamageishvili, Marcos Peña, Gonzalo Pastor ou Pedro Santos.

O FC Famalicão recebe, na próxima jornada da I Liga, o Aves SAD. O jogo é segunda-feira, às 18h45, no Estádio Municipal.

Famalicão: FAC recebe sábado o Valongo B

Ao final da tarde deste sábado, o FAC recebe a equipa B da AD Valongo, partida da 16.ª jornada do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins. O jogo é no Pavilhão Municipal, às 18 horas.

A partida realiza-se três dias depois do conjunto famalicense ter perdido, 3-2, em casa da UD Oliveirense B.

Com 15 jornadas disputadas, o Famalicense é sétimo da classificação, com 21 pontos.

FC Famalicão: Estádio Municipal está no Top 5 com maior taxa de ocupação

Os adeptos do Futebol Clube Famalicão continuam a mostrar a sua força ao apoiar a equipa a cada jogo no Estádio Municipal. Decorridas 20 jornadas da Liga Portugal Betclic, o clube mantém um lugar de destaque no ranking referente às assistências sendo a quarta equipa com maior taxa de ocupação, superior a 75%, superada apenas pelos emblemas que ocupam os três primeiros lugares da tabela classificativa.

Os dez jogos já realizados em ‘casa’ contaram com 39 358 espectadores, uma média de 3 936 pessoas a cada jogo.

Famalicão: S. Cosme garante que não foi assinalado penálti no jogo com o Delães

O Desportivo de S. Cosme também já tomou posição sobre o que aconteceu no jogo do passado fim de semana com o Delães. O clube, em comunicado, afirma «que contrariamente ao que foi divulgado em comunicado do clube adversário (Delães) e posteriormente replicado por alguns órgãos de comunicação social, não foi assinalada qualquer grande penalidade no referido lance, tendo sido, sim, marcado pontapé de baliza e, de seguida, dado por terminado o encontro».

O S. Cosme admite, no entanto, «que o momento possa ter gerado alguma perceção incorreta junto de elementos ou adeptos da equipa adversária, mas em momento algum o árbitro assinalou grande penalidade».

Também nota que os excertos do referido lance que estão a circular nas redes sociais, «sem som e fora do seu enquadramento integral», contribui para interpretações incorretas dos acontecimentos».

A coletividade de S. Cosme do Vale dá conta da sua disponibilidade para facultar às entidades competentes a filmagem integral do encontro, com som, «onde poderá ser confirmada a veracidade dos factos».

No mais, lamenta que estas insinuações coloquem em causa as suas vitórias, «através de alegados benefícios de arbitragem, alimentando uma narrativa que não corresponde à realidade, acabando igualmente por atingir e colocar em causa a integridade das equipas de arbitragem».

Também reafirma não querer contribuir para qualquer clima de tensão ou para comportamentos que possam colocar em causa a integridade do futebol amador, defendendo antes um ambiente responsável, saudável e de respeito entre todos os intervenientes».

Recorde-se que o CRP Delães emitiu um comunicado dando conta de um erro do árbitro da partida que terá assinalado grande penalidade, mas não deixou que fosse marcada, dando por terminado o encontro.

 

Famalicão: Ricardo Martins pode suceder a Mário Jorge na AD Oliveirense

Ricardo Martins é apontado como o sucessor de Mário Jorge no comando técnico da Associação Desportiva Oliveirense. O treinador, de 41 anos, saiu, esta semana, do comando técnico do Porto D´Ave. A confirmar-se esta escolha do clube de Oliveira Santa Maria, Ricardo Martins pode estrear-se no banco no próximo sábado, às 14h30, na Taça AF Braga.

A Oliveirense joga a eliminatória em casa do Gandarela, no Campo Jerónimo Pacheco.