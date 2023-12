Jogador do Famalicão é o melhor sub-21 da Finlândia

Os campeonatos da Associação de Futebol de Braga param no próximo fim de semana, para dar lugar à terceira eliminatória da Taça. Esta ronda começa a ser disputada esta sexta-feira e termina domingo.

As equipas famalicenses em prova jogam no sábado e no domingo. Na condição de visitantes, a AD Ninense defronta o Operário de Campelos, o Lousado mede forças com o Berço e a AD Oliveirense joga com o Figueiredo.

No domingo, sempre às 14 horas, o Joane joga no reduto do Guisande e o Bairro visita o Sobreposta. Também neste dia, embora em partida da segunda eliminatória, o Delães joga em casa do Estrelas de Faro.