A lesão de Santiago Colombatto, no braço direito, no jogo com o Portimonense, não será tão grave quanto se pensava e como temia João Pedro Sousa.

O jogador, depois de exames no hospital de Famalicão, apenas regista uma luxação. Depois do jogo desta sexta-feira, a equipa volta ao trabalho segunda feira, e só nesta ocasião o jogador será novamente avaliado. No entanto, é incerta a sua utilização no jogo com o Benfica, na noite do dia 3 de março.