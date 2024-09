Jogo entre o Famalicão e o Nacional arbitrado por Hélder Carvalho

No dia 5 de outubro, numa iniciativa do Grupo de Leitores, com o apoio do Conselho Económico Paroquial, decorre o Convívio de S. Miguel na Escola Básica Bernardino Machado. O encontro visa a angariação de fundos para as diversas realizações da Paróquia (conservação e restauro do património, casa paroquial, espaço de convívio, formação de agentes de Pastoral).

O convívio, que começa às 11h30 e prolonga-se durante o resto do dia, contempla almoço take-away (feijoada, pataniscas e papas de sarrabulho), bem como bifanas, petiscos, vinho doce e venda de produtos hortícolas. Tudo isto acompanhado pelas atuações musicais de Carlos Ribeiro e do Grupo Musical dos Reformados de Joane. Para as crianças há um insuflável.