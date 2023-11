Jogo Famalicão-Länk Vilaverdense alterado

A partida da oitava jornada do nacional da Liga BPI, entre o Famalicão e o Länk Vilaverdense foi invertida. O jogo será no domingo, às 15 horas, mas com as famalicenses a jogarem na condição de visitantes, no Estádio Municipal de Vila Verde.

Recorde-se que o plantel feminino do Famalicão ficou sem treinador no decurso desta semana. Miguel Santos já não treinou a equipa e aguarda-se o anúncio do novo treinador que já está contratado pela estrutura diretiva liderada por José Pina Ferreira.

O jogo de domingo coloca frente a frente o último da classificação, ainda sem pontos, e as famalicenses que têm apenas três pontos.