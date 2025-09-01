Região, Sociedade

José Pedro é de Guimarães e está desaparecido desde sábado

Um jovem de Guimarães está desaparecido desde o final da tarde de sábado, em Cinfães do Douro, distrito de Viseu. Trata-se de José Pedro, da freguesia de Corvite e músico da Banda Musical das Caldas das Taipas.

A última vez que foi visto foi por volta das 19h, a conduzir um Mercedes Classe E preto, com a matrícula 85-LM-43.

A família, em desespero, pede a quem saiba de alguma informação que entre de imediato em contacto com as autoridades.

Lembra-se? Tempestade que destruiu Feira de Artesanato em Famalicão foi há 26 anos

No dia 1 de setembro de 1999, Famalicão viveu uma das tardes mais marcantes da sua história. Uma tromba de água, acompanhada por granizo e ventos ciclónicos, caiu sobre a cidade e freguesias vizinhas, deixando um rasto de destruição em apenas vinte minutos.

A tempestade surgiu depois de uma tarde muito quente e começou por volta das 17h00. Em pouco tempo, a zona baixa da cidade ficou alagada, tendas e artigos da feira semanal foram arrastados e a Feira de Artesanato, que se preparava para abrir, ficou em ruínas.

Muitas pessoas que estavam na rua não tiveram tempo de reagir e refugiaram-se em lojas, cafés e outros espaços. Doze pessoas deram entrada no hospital, algumas com ferimentos ligeiros e outras em estado de grande ansiedade devido ao pânico que se instalou.

O temporal também provocou a queda de várias árvores de grande porte, como no Parque 1.º de Maio e junto à Fundação Cupertino de Miranda, que atingiram automóveis estacionados. A circulação de comboios na Linha do Minho esteve parada durante cerca de duas horas, já que o teto da estação ficou danificado e árvores caídas bloquearam a via.

Bombeiros e proteção civil estiveram no terreno em constante ação, respondendo a inúmeros pedidos de ajuda. Entre a cidade e as freguesias mais próximas, os estragos foram muitos.

Passados 26 anos, este episódio continua a ser lembrado como uma das maiores tempestades de que Famalicão tem memória.

Peregrinos de Famalicão caminharam esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita

O Grupo “Peregrinos de Famalicão”, conhecido pela grande peregrinação anual que organiza a Fátima, caminhou, durante a última madrugada / manhã, até ao Santuário de Santa Rita, em Ermesinde.

A saída de Vila Nova de Famalicão deu-se, como já tem sido hábito, no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, cerca da meia noite. O grupo fez pausas para o reabastecimento antes de concluírem o percurso desta peregrinação, a rondar os 30 quilómetros.

Entre elementos de apoio à logística, organização e peregrinos estiveram envolvidas várias dezenas de pessoas.

Levantados 34 milhões das caixas de multibanco de Famalicão em Julho

No mês de julho, os utilizadores das caixas automáticas de multibanco (ATM) em Vila Nova de Famalicão levantaram um total de 34 milhões de euros, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A maior fatia deste montante foi retirada com cartões nacionais, que somaram 33 milhões de euros. Já os cartões estrangeiros representaram cerca de 1 milhão de euros, um valor que reflete também a presença de emigrantes e visitantes no concelho durante o período de verão.

Os levantamentos em numerário continuam a ser uma prática comum entre os famalicenses e, em especial nesta altura do ano, registam um aumento devido às férias.

Família de Santo Tirso precisa de ajuda após incêndio destruir habitação

Está em curso uma campanha solidária para apoiar a família de Água Longa, em Santo Tirso, que viu a sua casa e o armazém de trabalho destruídos por um incêndio na madrugada de quarta-feira.

O objetivo passa por reunir bens alimentares, produtos de higiene, mobiliário, eletrodomésticos e até materiais de construção civil, de modo a permitir que o agregado de cinco pessoas possa recuperar condições de vida e que o pai retome a sua atividade profissional.

Os donativos podem ser entregues na Junta de Freguesia de Água Longa ou no Centro Recreativo e Popular da Juventude local. Além disso, existe a possibilidade de contribuir financeiramente através de NIB (0036 0272 9910 0004 6184 0), MBWay (912145080 e 913555359) ou da plataforma GoFundMe, na campanha intitulada “Ajuda para reconstruir a casa da Família do Abraão”.

Ao Jornal de Notícias, Sara Sousa, filha mais velha, sublinhou que a situação é “bastante complicada” e lembrou que a família ficou apenas “com a roupa do corpo”.

Desemprego volta a subir em Famalicão: já são 3 909 pessoas sem trabalho

O número de desempregados em Vila Nova de Famalicão voltou a subir no mês de julho, segundo os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

No total, registaram-se 3 909 pessoas sem emprego, mais 94 do que em junho (3 815) e mais 118 face a maio (3 791).

Do total de desempregados, 3 568 já têm experiência no mercado de trabalho, enquanto 341 procuram o primeiro emprego. A maioria são mulheres (2 376), contra 1 533 homens.

Apesar da tendência de subida nos últimos meses, o número de julho ainda se mantém próximo do valor registado em abril (3 888).

Famalicão: Mulher atropelada por autocarro foi operada e “está livre de perigo”

A mulher de 78 anos, atropelada na manhã desta sexta-feira pelo autocarro onde seguia, em Joane, Famalicão, entrou no Hospital de Braga em estado grave mas, tal como avançado pela Cidade Hoje, não corre risco de vida. A informação foi confirmada à nossa redação por fonte da família.

A vítima sofreu ferimentos considerados graves num dos pés, foi encaminhada de urgência para o Hospital de Braga e encontra-se em recuperação depois de ter sido alvo de uma cirurgia.

Durante a tarde desta sexta-feira, poucas horas após o acidente, surgiram informações por parte de entidades oficiais, a quem a Cidade Hoje e outros meios recorrem, que davam conta do falecimento da vítima. Afinal, a informação avançada corresponde sim a outro acidente rodoviário ocorrido na região e não a este atropelamento.

Apesar de totalmente alheia e das informações terem sido avançadas / confirmadas por entidades oficiais, a Cidade Hoje lamenta a situação e estima as rápidas melhoras da vítima deste atropelamento.