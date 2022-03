Jovem ciclista famalicense é campeão nacional de pista

A campanha de sensibilização por uma alimentação saudável envolveu mais de mil alunos, dos 2.º e 3.º ciclos, das escolas do concelho.

O projeto municipal, chamado chama-se “Nutre Jovem”, percorreu as escolas do concelho de Vila Nova de Famalicão com sessões de sensibilização, prevenção e educação. Foi realizada cerca de meia centena de sessões junto da comunidade escolar, ao longo do mês de fevereiro.

A nutricionista Carolina Araújo abordou, com a comunidade escolar, temas como a leitura de rótulos, alimentação saudável e sustentabilidade, numa dinâmica de partilha e de conhecimentos e costumes alimentares, jogos de quizz e uma avaliação de conhecimentos.

Recorde-se que o programa “Nutre Jovem” surgiu após três anos de trabalho próximo com os jovens famalicenses, no contexto de acompanhamento nutricional, via consultas de nutrição gratuitas, na Casa da Juventude. Dada a necessidade de levar a temática a um maior número de pessoas, foi criado, em 2020, o programa “Nutre Jovem”, destinado ao público escolar, que abrange, de igual modo, sessões de esclarecimento e prevenção abertas à comunidade jovem em geral, a decorrer no referido espaço.