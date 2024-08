Jovem de 12 anos morre afogada em Praia Fluvial nas Taipas

Cavalões mantém viva a tradição das Festas em Honra do Senhor da Vida.

A programação prossegue este sábado com animação para todos os gostos com os Zés P’reiras, a Banda Mega Star e no final da noite, os DJ’s Miguel Vital e Betão.

Este domingo, a eucaristia em honra do Sr. da Vida está agendada para as 10h30, com transmissão na Cidade Hoje, e o dia prossegue com atividades religiosas e atuações musicais da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e do Rancho Folclórico de Rio Tinto.

O encerramento da festividade acontece por volta das 20h00.