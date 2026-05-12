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Jovem de 17 anos atropelada em Joane

Uma jovem com 17 anos foi, na tarde desta terça feira, atropelada, na vila de Joane, em Famalicão.

O acidente aconteceu na Rua Barão de Joane, em circunstâncias não reveladas.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Famalicenses e encaminhada para o hospital local com ferimentos ligeiros.

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Famalicão: COINDU coloca cerca de 500 trabalhadores em lay-off

A COINDU, com unidade de produção em Joane, Famalicão, vai avançar com um processo de lay-off que deverá abranger 493 trabalhadores. A decisão foi comunicada aos colaboradores esta segunda-feira, 11 de maio.

A medida surge depois de, no último ano, a empresa ter avançado com dois despedimentos coletivos, numa altura em que o setor automóvel europeu atravessa várias dificuldades.

Segundo informações internas, a decisão estará relacionada com a crise automóvel na Europa, marcada por uma conjugação de fatores económicos, ambientais, regulatórios, tecnológicos e geopolíticos.

O processo de lay-off será faseado por entre todos os trabalhadores selecionados.

Recorde-se que, em 2024, a COINDU encerrou a unidade de produção de Arcos de Valdevez, uma decisão que afetou cerca de 350 trabalhadores.

Famalicão: Viatura entra em despiste e fica tombada na lateral em Antas

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na manhã desta segunda-feira, para o despiste de uma viatura, na Rua José Freitas Dias, em Antas, Famalicão.

O acidente aconteceu pouco depois das 08h30, em plena estrada nacional que liga Famalicão a Santo Tirso.

A viatura, conforme é possível ver nas imagens, ficou tomada lateralmente na via.

 

Famalicão: Acidente na N206 em Cavalões faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira, numa colisão entre dois veículos ligeiros, na N206, em Cavalões, Famalicão.

O acidente aconteceu minutos antes das 08h00 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram encaminhadas para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Bombeiros alertados para incêndio em empresa de carnes na Av. do Brasil

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, cerca das 12h05, para um incêndio numa empresa de carnes, localizada na Avenida do Brasil, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, as chamas deflagraram numa zona de estufas e foram rapidamente combatidas.

A empresa encontrava-se a laborar e houve necessidade de evacuar as instalações.

Não há, até ao momento, informação sobre a existência de feridos.

Famalicão: Colisão em Joane faz um ferido

Na manhã desta sexta-feira, a colisão de dois veículos ligeiros na Avenida Doutor Mário Soares, em Joane, fez um ferido.

O alerta foi dado por volta das 08h50 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Jovem de 21 anos é atropelado por trator e fica em estado grave

Um jovem de 21 anos foi atropelado por um trator, na tarde desta terça-feira, em Gavião, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 15h00, nas proximidades da Rua da Ribeira.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER de Famalicão.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.