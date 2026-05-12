Jovem de 17 anos atropelada em Joane

A COINDU, com unidade de produção em Joane, Famalicão, vai avançar com um processo de lay-off que deverá abranger 493 trabalhadores. A decisão foi comunicada aos colaboradores esta segunda-feira, 11 de maio.

A medida surge depois de, no último ano, a empresa ter avançado com dois despedimentos coletivos, numa altura em que o setor automóvel europeu atravessa várias dificuldades.

Segundo informações internas, a decisão estará relacionada com a crise automóvel na Europa, marcada por uma conjugação de fatores económicos, ambientais, regulatórios, tecnológicos e geopolíticos.

O processo de lay-off será faseado por entre todos os trabalhadores selecionados.

Recorde-se que, em 2024, a COINDU encerrou a unidade de produção de Arcos de Valdevez, uma decisão que afetou cerca de 350 trabalhadores.