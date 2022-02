Jovem de 19 anos, arguida por cyberbullying em ambiente escolar, apanhada com armas

Já são conhecidos os finalistas do MYCA ́21 – Minho Young Chef Award e entre eles há uma aluna da Escola Secundária D. Sancho I. Beatriz Moreira vai disputar a final, esta quinta-feira, na Categoria – Sala & Bar. Outro estabelecimento de ensino que tem um aluno na final é o INA. Simão Coelho concorre na Categoria – Pastelaria.

O anúncio dos finalistas foi feito pelo presidente do Júri desta edição, o Chef António Loureiro, que enalteceu a qualidade das provas apresentadas, lembrando que, qualquer que seja a decisão do júri, o mais importante é que os participantes cresçam, enquanto profissionais, com estas iniciativas.

As semifinais decorreram esta terça e quarta-feira e contaram com 10 escolas das sub–regiões do Ave, Cávado e Alto Minho, com um recorde de participação, com 23 alunos a concurso. A grande final está marcada para esta quinta-feira, onde serão conhecidos os vencedores nas três categorias. Para além disso, de entre os vencedores das categorias de Cozinha e Pastelaria, um será eleito o Melhor Jovem Chef do Minho, que irá competir no EYCA – European Young Chef Award, na Noruega.

Os finalistas do MYCA ́21 são:

Categoria – Cozinha:

Tomás Marques – Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo

Abu Sayed – Escola Secundária Martins Sarmento

Tiago Carvalho – Escola Profissional Amar Terra Verde

Categoria – Pastelaria:

Diogo Pereira – Associação Empresarial de Braga

Beatriz Coelho – ETAP Escola Profissional

Simão Coelho – Instituto Nun’Alvres

Categoria – Sala & Bar:

Margarida Azevedo – Escola Profissional Amar Terra Verde

Joana Pereira – Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo

Inês Maciel – ETAP Escola Profissional

Beatriz Moreira – Escola Secundária D. Sancho I