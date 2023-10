Jovem de 19 anos que baleou vizinho na Urb. das Bétulas fica em prisão preventiva

Na tarde desta quinta-feira, o FC Famalicão perdeu, 1-0, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça da Liga.

No campo número dois do Estádio Municipal, o Racing Power conseguiu chegar à vantagem aos cinco minutos, após a marcação de um pontapé de canto, com o desvio final a pertencer a Mariana Campino. A equipa de João Marques, famalicense que treina a formação do Seixal, foi capaz de controlar grande parte do jogo.

No entanto, o Famalicão procurou reagir e instantes antes do intervalo, Érica Bispo atira forte e colocado à baliza adversária. O esférico bate na trave e quando chega ao solo é para além da linha de baliza. No entanto, quer a árbitra, quer a auxiliar não conseguiram ver que a bola tinha entrado na baliza do Racing Power. Um erro grave e grosseiro com influência no resultado final.

Na segunda parte, a equipa adversária procurou manter o jogo longe da sua baliza mas, na parte final, o Famalicão esteve perto da igualdade, em duas ocasiões. O segundo do jogo desta eliminatória só terá lugar no início de novembro.