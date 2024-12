Jovem de 22 anos detido em Famalicão por tráfico de droga

Famalicão: Presidente da Federação no lançamento do Centro de Atletismo

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, estará presente na assinatura do auto de consignação do novo Centro de Atletismo de Famalicão, que acontece esta terça-feira, dia 10, às 14h30, nos Paços do Concelho, prosseguindo, depois, com uma visita ao terreno para o lançamento da primeira pedra.

Recorde-se que a obra representa um investimento municipal de mais de 6,2 milhões de euros e prazo de execução de 645 dias.

A infraestrutura desportiva vai nascer num terreno com cerca de 30 mil metros quadrados, localizado em Talvai. O projeto de execução prevê a construção de uma pista de atletismo, com oito corredores e relvado interior, apta para 23 disciplinas do atletismo. Terá bancadas e vários edifícios de apoio, balneários, um percurso de aquecimento em saibro e respetiva iluminação, bancada descoberta, parque de estacionamento e arruamentos.