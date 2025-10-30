Região

Jovem de Braga desaparece e deixa bilhete de despedida na sala de aula

As autoridades e familiares procuram um jovem que desapareceu esta quinta-feira à tarde, em Braga, depois de ter deixado um “bilhete de despedida” na sala de aula.

Segundo o pai, que lançou um apelo nas redes sociais, o filho foi visto pela última vez cerca das 16h20. A última localização do telemóvel indica a área entre a central de camionagem, o mercado municipal e a Praça Conde Agrolongo.

No momento do desaparecimento, o jovem usava um blusão preto tipo motard, calças de ganga, óculos e uma mochila escura.

O pai pede que qualquer informação que possa ajudar a encontrar o rapaz seja comunicada de imediato às autoridades.

Ex-jogador do FC Famalicão promove treino de futebol para amputados

Miguel Barbosa continua apostado na promoção do futebol para amputados em Portugal e, pela segunda semana consecutiva, promove um treino aberto, no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga. O treino decorre este sábado, a partir das 16 horas.

O jovem de 21, ex-jogador do FC Famalicão, pelo qual se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro deste ano, e ficou sem uma perna.

Miguel, que no final de setembro passado foi recebido, no Centro de Treinos do FC Famalicão, jogou no clube durante quatro épocas.

Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.

Já nasceram cerca de 5 mil bebés na região desde o início do ano

Nos primeiros nove meses do ano, nasceram 4 880 bebés em Braga, o quarto distrito do país com mais nascimentos, superado apenas por Lisboa, Porto e Setúbal.

A nível nacional o número de nascimentos tem vindo a aumentar, com 65 400 bebés até ao final de setembro, mais 2 173 em comparação com o período homólogo do ano anterior.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referentes ao “teste do pezinho”, que aponta os meses de julho, setembro e janeiro como os que registaram um maior número de bebés a nascer.

Bombeiros famalicenses apoiaram combate a incêndio habitacional em Airão Santa Maria

Um incêndio deflagrou na noite deste sábado num anexo de uma habitação situada na Rua das Casas Novas, em Airão Santa Maria, Guimarães, acabando por atingir uma casa vizinha devoluta.

As chamas mobilizaram sete viaturas e 20 operacionais dos Bombeiros de Guimarães, que contaram com o apoio dos bombeiros famalicenses nas operações de combate.

Desta situação resultaram dois feridos: um homem de 49 anos e um jovem de 19.

O incêndio ficou dominado por volta da 1h50 da madrugada. No local estiveram elementos da GNR e da Polícia Municipal.

Humanitave com Feirinha Solidária na têxtil Floki de Barcelos

A associação Humanitave, sediada em Pédome, Vila Nova de Famalicão, celebra nove anos de existência e marca a data com uma nova iniciativa solidária. Este sábado, 18 de outubro, entre as 9h e as 18h, realiza-se em Carapeços, Barcelos, uma Feirinha Solidária cuja receita reverterá na íntegra para o projeto “Água é Vida”, que tem como objetivo criar um furos de água potável no setor de Bigene, na Guiné-Bissau.

A ação conta com o apoio da empresa têxtil Floki, cujo CEO, Luca, participou recentemente numa missão da Humanitave à Guiné-Bissau. Sensibilizado pela realidade vivida no país, decidiu mobilizar a sua empresa para esta causa, colocando à venda peças de vestuário para bebé, criança e adulto, cuja totalidade do valor angariado será aplicada no projeto solidário.

A feirinha decorre na Travessa 25 de Julho, n.º 56 – Carapeços, Barcelos, até às 18h00.

Famalicão: Antigos alunos debatem valor do modelo educativo dos Jesuítas

Mais de uma centena de antigos alunos de estabelecimentos de ensino jesuítas de toda a Europa estão reunidos no Colégio das Caldinhas a debater o valor do modelo educativo dos Jesuítas. Estão, também, a desenvolver atividades de “networking” tendentes à criação de laços de cooperação entre as suas associações de “alumi”.

Este encontro, que começou esta sexta-feira e decorre até domingo, é da responsabilidade da Confederação Europeia de Antigos Alunos da Companhia de Jesus (ECJA no acrónimo em Inglês) que, pela primeira vez, se realiza no Colégio das Caldinhas, numa organização da respetiva Associação de Antigos Alunos (AAACC).

Segundo Adriano Barreto Ramos, presidente da direção da AAACC, a realização de um encontro europeu de antigos alunos no Colégio das Caldinhas «evidencia a centralidade educativa da instituição e a qualidade do ensino que aqui é ministrado há 93 anos». Diz que para além de ser «uma grande honra para nós, receber mais de uma centena de pessoas com quem partilhamos valores essenciais e a mesma identidade social e cultural, é uma oportunidade para reafirmar o papel da Companhia de Jesus na educação e na preparação para a vida de dezenas de gerações por toda a Europa».

O ponto alto do evento ocorre este sábado, à tarde, com a conferência sobre “O valor da educação inaciana na Europa de hoje”, no auditório II. Serão oradores Paula Castro, professora catedrática e diretora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto; Manuel Araújo, engenheiro e presidente da direção da Fundação “Mundos de Vida”; e o jesuíta Samuel Afonso, que foi enfermeiro, antes de se tornar padre e completar a sua formação nas áreas da pedagogia e filosofia, e hoje coordena a ação pastoral do complexo educativo que agrega o Instituto Nun’Alvres (ensinos básico, secundário e profissional), um jardim de infância, a escola profissional Oficina e o Conservatório de Música e a escola profissional Artave.

O programa do encontro inclui ainda reuniões da direção da ECJA, workshops temáticos, momentos de partilha entre antigos alunos de escolas e universidades jesuítas e atividades sociais, a decorrer em Santor Tirso e no Porto.

Atualmente, existem mais de 840 colégios jesuítas em 72 países, com uma oferta até ao ensino secundário. Por todo o mundo, há cerca de 200 universidades sob administração da Companhia de Jesus.

Hoje é dia de reflexão: Propaganda proibida e momento para ponderar o voto

Este sábado, 11 de outubro de 2025, é dia de reflexão em todo o país, véspera das eleições autárquicas. É o momento destinado a que os eleitores possam pensar calmamente no seu voto, sem a pressão da campanha eleitoral.

Neste dia, toda a propaganda política é proibida. Comícios, declarações públicas, publicações nas redes sociais ou qualquer apelo ao voto não são permitidos. Também os candidatos e partidos devem abster-se de comentários ou iniciativas públicas que possam influenciar a escolha dos eleitores.

As assembleias de voto estarão abertas amanhã, domingo, entre as 8h00 e as 19h00, em todo o território nacional. As câmaras municipais podem ajudar no transporte de eleitores às urnas, nomeadamente pessoas com mobilidade reduzida ou dificuldades de deslocação, mas qualquer apelo direto ao voto é expressamente proibido.