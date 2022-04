Famalicão: Cabeleireira “concorrente” cede salão a colega que sofreu com o incêndio desta manhã

Um salão de cabeleireiro ficou com diversos estragos, na sequência do combate a um incêndio que deflagrou numa zona de arrecadação, e que terá tido início numa caldeira, esta manhã, no centro de Vila Nova de Famalicão.

No momento em que foi dado o alerta, cerca das 11h00, o estabelecimento estava em pleno funcionamento, com várias clientes a serem atendidas.

Depois da intervenção dos bombeiros, não foi possível retomar o atendimento naquela loja. No entanto, uma cabeleireira “concorrente”, com um salão vizinho ao qual se registou o problema, decidiu ajudar a colega de trabalho.

Sensibilizada com toda a situação, a responsável por outro espaço de cabeleireiro cedeu a loja para que a colega pudesse continuar com o seu trabalho, numa altura em que estes serviços registam uma maior procura, devido à quadra pascal.