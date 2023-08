Jovem de Ribeirão foge à GNR durante 10 km’s, despista-se e corre pela ciclovia

Famalicão: Atropelamento na Avenida do Brasil

Uma pessoa ficou ferida, na tarde desta sexta-feira, depois de ter sido colhida por um automóvel, em plena Avenida do Brasil, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a vítima sofreu ferimentos ligeiros, foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O alerta para esta ocorrência chegou aos soldados da paz às 16h14.