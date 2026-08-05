O famalicense Guilherme Gärtner Guimarães partiu esta quarta-feira para os Estados Unidos, onde irá participar num programa de intercâmbio cultural durante o próximo ano letivo. Guilherme faz parte de um grupo de treze jovens portugueses selecionados para esta experiência internacional, que alia a frequência escolar à integração numa família de acolhimento.

O destino do jovem é a cidade de Eden Prairie, no estado do Minnesota, onde vai viver com uma família americana e frequentar uma escola local. Durante o próximo ano, terá a oportunidade de conhecer de perto a cultura e o quotidiano dos Estados Unidos, desenvolvendo competências pessoais, académicas e interculturais.

Esta experiência é apoiada pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através da Bolsa de Talento Jovem, uma iniciativa que distingue jovens do concelho pelo seu mérito e potencial nas áreas académica, científica, cultural, artística, desportiva e social.

A partida de Guilherme Gärtner Guimarães representa um importante passo no seu percurso e constitui um motivo de satisfação para Vila Nova de Famalicão, que vê um dos seus jovens levar o nome do concelho além-fronteiras.