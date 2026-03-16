Jovem famalicense vence Torneio de Ténis do calendário nacional de Seniores

O Tenista Marco Ferreira do Clube Ténis de Bairro esteve em destaque ao vencer ao 2º Torneio ANAG, prova a contar para o nacional de Seniores. Organizada pelo Clube Ala Nun’ Álvares de Gondomar, a competição contou com 45 atletas masculinos, oriundos de vários pontos do país.
Teve início no fim de semana de 7 e 8 de março e acabou por se prolongar até ao fim de semana seguinte, no qual decorreram as meias-finais e a final que colocou frente a frente dois famalicenses. Marco Ferreira levou a melhor ao vencer pelos parciais 6:4, 6:2 a Rui Veloso, atleta do Ginásio Clube de Santo Tirso.