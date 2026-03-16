Jovem famalicense vence Torneio de Ténis do calendário nacional de Seniores

Famalicão: As conquistas da Associação QuebraRitmo no último fim de semana

Os atletas da Associação QuebraRitmo voltaram a marcar presença em várias competições do calendário, mantendo o espírito competitivo e a dedicação ao trail e corrida de montanha.

No Trail do Vale Encantado, a contar para o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga, destaque para Cristina Sá que conquistou o segundo lugar na classificação geral feminina e o primeiro lugar em seniores, Carlos Oliveira foi o melhor em M55, Sebastião Pinto foi terceiro em M50 e Alice Miranda em F55, ambos em trail curto.

Na prova de trail longo, Hugo Araújo subiu ao segundo lugar do pódio na classificação geral e foi o melhor no escalão seniores masculino, Cláudio Araújo foi terceiro em M35, Sérgio Campos em M50 e Jorge Araújo em M60.

Na classificação coletiva, a Associação QuebraRitmo foi a segunda melhor na competição.

No último fim de semana, a equipa ainda esteve representada na Taça de Portugal de Montanha com Amândio Ferreira a subir ao lugar mais alto do pódio em M35.