Jovem fica ferida em despiste de carro na freguesia de Gavião

O Município de Vila Nova de Famalicão abriu mais um processo de candidaturas para as bolsas de Talento Jovem. Programa dirigido a jovens dos 16 aos 35 anos de idade, residentes e/ou estudantes em Famalicão há pelo menos três anos, tem por objetivo valorizar o potencial juvenil. O processo para as candidaturas está disponível no Portal da Juventude do Município de Famalicão, em www.juvetudefamalicao.org , onde poderá ser consultado o regulamento, formulários e restantes informações sobre o programa.

Com uma dotação global de 15 mil euros, o apoio municipal pode atingir os 1500 euros por projeto, abrangendo áreas como o ambiente, a cultura, a arquitetura, a ciência, a tecnologia, as ciências sociais, artes e saúde. Trabalhos que estejam a ser desenvolvidos em contexto nacional ou internacional.

«É um incentivo que damos aos nossos jovens para potenciar a sua formação e competências, com o compromisso de também eles retribuírem esse aumento de conhecimento em ações no território», salienta o presidente de Câmara, Mário Passos, lembrando que uma das premissas deste programa é que os jovens apoiados desenvolvam também ações que contribuam para o desenvolvimento do território famalicense.

Recorde-se que no último ano foram aprovadas quatro candidaturas nos domínios da cultura, da educação e da ciência, que levaram os jovens famalicenses a ações no London Music College, mas também a participar no Fórum Internacional feminino no âmbito do Parlamento Europeu dos Jovens, realizado em Bona, na Alemanha, no congresso de Nefrologia, realizado em Viena, na Áustria, e ainda no apoio ao programa “À Deriva” de circo contemporâneo, num investimento global próximo dos 5 mil euros.