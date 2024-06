Jovem furta trotinete em Famalicão e dono faz ultimato: “Se não a devolver partilho o vídeo”

O sentimento geral é este: “Lousado foi cercado por fábricas, sobretudo a norte, e viu a sua floresta e as suas fontes quase desaparecerem”. Por este motivo, os lousadenses estão hoje muito mais despertos para a defesa da sua paisagem.

Nos últimos tempos, várias famílias com filhos no Colégio Mundos de Vida vinham dando o alerta. Perto da casa onde vivem ou durante as caminhadas, encontraram topógrafos na ecopista de Lousado a trabalhar para um projeto da Refer que agora integra a Infraestruturas de Portugal. E foram avisando os amigos e conhecidos “a Refer queria entrar por Lousado adentro para construir um ramal de contentores que não faz parte do futuro Terminal internacional, a dois quilómetros de distância. As consequências seriam dramáticas com o abate de todas as árvores, o ruído infernal dos trens dos vagões, de dia e de noite, ao lado das casas, a destruição da ecopista de Lousado, e o impacto na bacia ecológica do rio Pelhe, bem perto do centro, ao lado do bosque do Colégio.

No dia da Festa no Bosque, a 10 de junho, quando se celebraram os quarenta anos da instituição lousadense, as famílias da comunidade escolar do seu Colégio, ali presentes, no meio daquele cenário verde, ficaram chocadas “Como é que alguém em Lisboa se lembrou de acabar com esta bela paisagem e a ecopista de Lousado, onde as pessoas se encontram para caminhar, quando se percebe que há alternativas, a norte, junto da linha do Minho?”.

Era necessário alertar e tornar visível este sério problema. Com imagens reais da comunidade do Colégio, da ecopista e do museu ferroviário, foi feita uma nova versão da canção “Apita o Comboio” que é agora um hino a favor da “Defesa da Paisagem e da Ecopista de Lousado”. Este vídeo é o primeiro passo de um longo caminho a percorrer de alerta, agregando mais gente, até que a Refer, através da Infraestruturas de Portugal, desista publicamente de abrir uma ferida sem cura na paisagem de Lousado que, na opinião de muitos pais e da Direção do Colégio, destruiria a natureza e o seu coração verde para sempre.