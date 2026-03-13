Jovem violinista famalicense selecionada para Orquestra de Jovens da União Europeia

A violinista Lara Azevedo, natural de Famalicão, foi escolhida como membro efetivo da Orquestra de Jovens da União Europeia, anunciou a Direção-Geral das Artes.

Entre os 25 músicos portugueses selecionados nas audições, cinco integram a orquestra como membros efetivos, enquanto os restantes ficam em reserva. Além de Lara Azevedo, foram escolhidos Nuno Coroado (contrabaixo), Mariana Santos (trompa), Bernardo Dias (fagote) e Matilda Mensink (violino).

A jovem iniciou a formação musical na Fundação Real Colégio e prosseguiu estudos no Centro Cultural Musical e na Escola Profissional Artística do Vale. Atualmente frequenta o 12.º ano no Conservatório de Música de Barcelos, onde estuda violino.

Em 2024 alcançou as meias-finais do Prémio Jovens Músicos e tem participado em vários projetos orquestrais, incluindo a Orquestra Jovem Portuguesa.

A Orquestra de Jovens da União Europeia, criada no Reino Unido, celebra este ano 50 anos e reúne jovens músicos de vários países europeus. Portugal integra o projeto desde 1986.