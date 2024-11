Jovens de 17 e 18 anos desaparecidos desde a meia-noite

Famalicão: Dois feridos em colisão entre três carros no centro da cidade

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre três veículos, na Avenida Dr Carlos Bacelar.

O alerta chegou aos bombeiros cerca das 16h00 e as vítimas, depois de assistidas no local, foram transportadas para o hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros.