Jovens jogadores dos EUA em Famalicão para aprender sobre futebol

A localidade de Gemunde, em Outiz, celebra no próximo fim de semana as festividades a Nossa Senhora da Guia. As cerimónias começam na noite de sexta-feira, às 21 horas, com uma procissão de velas, enquanto que o sábado abre com a entrada do grupo Zés P´reiras, “Os Castiços”; à noite, às 22 horas, atua Nuno Portugal; às 24 horas, há uma sessão de fogo de artifício.

No domingo, às 9 horas, celebra-se missa na igreja paroquial e, trinta minutos depois, dará entrada o grupo de escuteiros de Lemenhe; às 10 horas, procissão com destino à igreja de Nossa Senhora da Guia onde, às 11 horas, celebra-se missa campal. Durante a tarde, às 16 horas, retomam-se os atos religiosos com procissão; às 17h15, entrada do Rancho Folclórico de Ribeirão e, para fim de festa, realiza-se o sorteio do touro.