Junta de Castelões volta a oferecer o material escolar aos alunos da EB 1 da freguesia

A famalicense Rafaela Sá é a atriz principal da longa-metragem do realizador Luís Diogo que está a ser gravada no concelho da Trofa.

A jovem está a contracenar com atores consagrados no panorama nacional como Ricardo Carriço, José Fidalgo e Virgílio Castelo. As gravações tiveram início no mês de junho e contam ainda com a participação de alguns figurantes da região sem formação a nível da representação.

Rafaela Sá nasceu em 1999 e começou a formação em teatro através do Curso Profissional de Interpretação na ACE Escola de Artes, em Famalicão. Já participou na novela da TVI “Quero é Viver” e na minissérie da RTP “Fernão Lopes”. Para além da presença na televisão nacional, integrou ainda o elenco do filme “Estações da Vida” e da curta-metragem “Cair”.

A longa-metragem conta com o apoio da Câmara Municipal da Trofa que já fez saber que “o filme será proposto a concursos internacionais e exibido em salas de cinema, e estará também disponível em alguns canais da TV cabo ou outras plataformas”.