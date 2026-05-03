Junta de Cavalões condena vandalismo em ponte histórica

“Inteligência Artificial – Normativo Legal e Consequências Laborais” é o tema da conferência promovida pelo Círculo de Cultura Famalicense (Cidade Hoje Rádio/Jornal/TV) que tem como palestrantes Paulo Cunha e Paulo Novais, segundo moderação de João Oliveira.

A iniciativa, que decorre na manhã do dia 22 de maio, a partir 10 horas, no auditório do CITEVE, é de entrada gratuita, embora sujeita a marcação pelo email geral@cidadehoje.pt

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser uma promessa futurista para ser uma realidade com implicações no quotidiano e em todos os setores de atividade, suscitando particulares dúvidas e receios no mercado de trabalho.

Para que esta nova realidade seja melhor explicada e entendida, o Círculo de Cultura Famalicense convidou Paulo Cunha, professor universitário e deputado no Parlamento Europeu, sendo o relator para a Convenção sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito. Um novo tratado internacional, recentemente aprovado, que estabelece, pela primeira vez, princípios que garantam que o desenvolvimento da IA, para além de melhorar serviços públicos, apoiar diagnósticos médicos, otimizar transportes e tornar processos mais eficientes, deve prevalecer os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito.

Outro dos convidados é Paulo Novais, professor universitário e diretor do Departamento de Informática da Universidade do Minho e coordenador do LASI – Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes.

João Oliveira, diretor do Departamento de Transição Digital do CITEVE, vai moderar a conversa entre os dois palestrantes.