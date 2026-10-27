A UPGRADE – Academia Desenvolvimento e Bem-Estar vai dinamizar o programa Freguesia Ativa, uma iniciativa que pretende promover a saúde, a mobilidade e a autonomia da população sénior, através de sessões práticas orientadas por fisioterapeutas.

A iniciativa realiza-se nos dias 7 e 14 de novembro, entre as 14h30 e as 16h30, no Auditório da Junta de Freguesia de Vila Nova de Famalicão e Calendário.

Ao longo das duas sessões, os participantes vão aprender exercícios e estratégias para melhorar o equilíbrio e a mobilidade, prevenir quedas e reforçar a autonomia nas atividades do dia a dia. Será também abordada a forma segura de se levantar após uma queda.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória e está limitada a 20 pessoas. Os interessados devem inscrever-se na secretaria da Junta de Freguesia.