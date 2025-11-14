Junta de Novais reforça apelo ao civismo: Ecopontos não são depósitos de frigoríficos e outros monos

A freguesia de Novais voltou a registar casos de abandono de monos junto aos ecopontos, incluindo frigoríficos, apesar dos repetidos apelos da junta de freguesia. Estes atos demonstram falta de civismo e desrespeito pelo espaço público.

A junta recorda que os ecopontos têm como finalidade exclusiva a separação de resíduos recicláveis e sublinha a importância de cada cidadão contribuir para manter a freguesia limpa e cuidada.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão disponibiliza um serviço gratuito de recolha ao domicílio para equipamentos ou objetos de grande volume, garantindo uma alternativa correta e prática para o destino destes materiais.

A autarquia apela a todos para que respeitem o espaço público e ajudem a preservar o ambiente da freguesia.