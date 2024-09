Junta de Vermoim oferece material escolar aos alunos no arranque de mais um ano letivo

Famalicão: Ribeirão SAD punida com derrota no jogo que não se realizou com o Selho

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Braga puniu o Ribeirão FC SAD com uma derrota, por 3-0, atribuindo os três pontos ao Selho. A decisão foi tomada após a instauração do processo disciplinar pela não realização do encontro da 2.ª jornada do campeonato Pró-Nacional.

De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina, a Ribeirão SAD foi sancionada ao abrigo do 65.2 do Regulamento Disciplinar, sobre as condições do campo, da falta de policiamento, forças de segurança e falta de equipamentos.

Recorde-se que a equipa ribeirense ainda não jogou na presente edição do pró nacional da AF Braga, por não poder inscrever jogadores, pelas dívidas a ex-treinadores e à Federação Portuguesa de Futebol.